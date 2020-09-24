Лавров посчитал делом чести для Германии достроить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток-2» теперь дело чести для Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию», — сказал глава российского МИД. Он добавил, что официальные американские лица заставляют немцев осознать свое счастье, говоря об отказе от «Северного потока-2» для укрепления энергетической безопасности.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года Штаты захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Позднее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода. По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине. Давление на Германию увеличилось после интоксикации Алексея Навального в августе 2020 года.