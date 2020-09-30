В Германии призвали не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Строительство газопровода «Северный поток-2» не стоит связывать с инцидентом, случившимся с Алексеем Навальным. Об этом заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, его цитирует газета Die Zeit.

Он указал, что если проект остановят, то будут потеряны 10 миллиардов евро вложенных инвестиций. Экс-канцлер призвал правительство Германии отстаивать продолжение строительства газопровода, поскольку это в его же интересах.

Шрёдер также подчеркнул, что происшедшее с Навальным до сих пор не расследовано. «То, что сейчас происходит, по сущности — спекуляции, поскольку точных фактов [по инциденту] нет», — отметил политик.

21 сентября депутат ландтага Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен рассказала об угрозах США из-за «Северного потока-2». По ее словам, это произошло еще до ситуации с Алексеем Навальным. Так, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там оппозиционер впал в кому. Через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что отравляющее вещество из группы «Новичок» обнаружено в анализах пациента и на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские врачи настаивают, что в ходе исследований не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный вышел из комы и был выписан из «Шарите».

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