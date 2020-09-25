В России связали санкции США из-за Навального с планом против «Северного потока-2»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, связав этот шаг с планом по срыву строительства «Северного потока-2». Его слова в пятницу, 25 сентября, передает РИА Новости.

«Инициатива сенаторов о введении очередных антироссийских санкций из-за якобы отравления Навального является частью стратегии по подрыву проекта "Северный поток-2", а также дальнейшего сдерживания России путем вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметил Слуцкий.

Ранее 25 сентября в Совете Федерации заявили, что намерение американских сенаторов ввести новые ограничительные меры против России не вписывается ни в какие международные нормы.

Сенаторы США от обеих партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с Навальным. Конкретные имена пока не сообщались. Ограничения могут касаться в том числе выдачи виз и заморозки активов.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там оппозиционер впал в кому. Через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что отравляющее вещество из группы «Новичок» обнаружено в анализах пациента и на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские врачи настаивают, что в ходе исследований не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный вышел из комы и был выписан из «Шарите».