В Совфеде назвали беспределом желание США ввести новые санкции против России

Желание американских сенаторов ввести новые санкции против России из-за дела Алексея Навального не вписывается ни в какие международные нормы. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав происходящее беспределом, сообщает РИА Новости.

«Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков — и после этого санкции?» — возмутился Джабаров.

Ранее 25 сентября сенаторы США от обеих партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с Навальным. Конкретные имена пока не сообщались. Ограничения могут касаться в том числе выдачи виз и заморозки активов.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там оппозиционер впал в кому. Через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что отравляющее вещество из группы «Новичок» обнаружено в анализах блогера и на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские врачи настаивают, что в ходе исследований не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный вышел из комы и был выписан из «Шарите».