Стало известно о желании ЕС ввести новые санкции против России из-за Украины

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) может ввести новые санкции против России. О возможности пойти на новые меры стало известно от источника РИА Новости в ЕС.

Окончательное решение примут на ближайшем заседании COREPER, которое пройдет 28 сентября. Вероятно, тогда комитет и согласует новый список индивидуальных санкций.

Источник пояснил, что меры могут обновить «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Подчеркивается, что обсуждение санкций помечено как возможный пункт, а не обязательный.

Отношения Москвы и Брюсселя ухудшились после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году. Это произошло после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают обвинения.

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