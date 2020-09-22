Президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории Крыма, в целом вопрос возвращения нашей территории», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что в ходе поездки представителей ЕС в Донбасс, запланированной на этой неделе, они смогут увидеть, как соблюдается режим тишины и в каких условиях несут службу украинские военные.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают обвинения.