Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Сопредседателю ассамблеи славянских народов крымского региона Роману Чегринцу не дали договорить на Европейском региональном форуме ООН. Об этом представитель Крыма рассказал РИА Новости.

«Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны», — рассказал Чегринец.

По его словам, в ходе видеоконференции в рамках форума он не успел коснуться вопроса вмешательства западных СМИ в ситуацию в Белоруссии. Чегринец, по происхождению белорус, возглавляет крымскую общину выходцев из этой бывшей советской республики.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.