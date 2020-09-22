В Госдуме отреагировали на прерванное в ООН выступление представителя Крыма

В Госдуме отреагировали на ситуацию во время форума ООН, когда организаторы прервали выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца. Произошедшее прокомментировал зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Казбек Тайсаев, передает РИА Новости.

По его словам, западные страны не могут смириться с положением Крыма, поэтому «продолжают разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти». Выступление необязательно было прервано по просьбе украинской стороны, добавил депутат. «Может быть, это позиция самих европейцев, но у них позиции совпадают — у нынешних Украины и Евросоюза, совершенно антироссийские позиции», — пояснил Тайсаев.

Он подытожил, что реагировать на подобные поступки можно только одним способом — «как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел». Другими путями отвечать на подобное не стоит, заключил он.

Ранее Чегринец пожаловался, что модератор форума на словах «российский Крым» оборвала его, не дав до конца озвучить выступление. По его предположению, решение было принято на основании жалобы от украинской стороны.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.