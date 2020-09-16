ГБР Украины назвало истинные причины потери Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины установило истинные причины и условия, способствовавшие потере Крыма и развала Вооруженных сил страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть «до вторжения» России на территорию Крыма в феврале 2014-го. По результатам предварительного расследования ГБР выделило пять основных эпизодов, которые привели к потери полуострова.

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Первой причиной случившегося в ведомстве назвали «преступное сокращение» армии, пояснив, что личный состав Вооруженных сил был уменьшен с 240 тысяч человек до 162 тысяч. Кроме того, в 2013 году на Украине наполовину сократилась штатная численность военкоматов, вследствие чего военные части были укомплектованы лишь на 25-55 процентов, добавили в ГБР.

Третья причина потери территории — уничтожение систем противовоздушной обороны на полуострове. Они были переданы в командование Военно-морских сил страны в Крыму, которое затем «перешло на сторону врага».

Также следователи заявили о незаконных организационных изменениях в стратегических оборонных документах. «Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении ГБР.

Пятой, заключительной, причиной перехода Крыма в состав России в ведомстве назвали непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. «Несмотря на многочисленные сообщения разведки, четко свидетельствовавшие о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 — начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма», — подчеркнули в Госбюро.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.