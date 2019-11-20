Украина решила потребовать от России компенсацию за потерянное в Крыму имущество

Администрация морских портов Украины (АМПУ) хочет потребовать от Москвы компенсации убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщается на официальном сайте АМПУ.

Соответствующее письменное уведомление планируется направить в российское правительство до конца текущего года. Украина претендует на компенсацию размером более 1,24 миллиарда гривен (3,26 миллиарда рублей).

Уточняется, что в случае отсутствия ответа в течение полугода украинская сторона обратится в международный арбитраж.

Ранее 20 ноября сообщалось, что Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что требование компенсаций будет касаться финансирования терроризма на территории Украины и «расовой дискриминации в Крыму». Зеркаль также отметила, что факты об этом «найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение».

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