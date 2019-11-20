На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН

Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской сторон в деле о нарушении двух международных конвенций. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Украинская правда».

По ее словам, решение может быть вынесено в 2022 году. «После этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины», — заявила Зеркаль.

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Она добавила, что требование компенсаций будет касаться также «расовой дискриминации в Крыму». Зеркаль отметила, что факты об этом «найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение».

На вопрос о том, «вжарит» ли Украина Россию на деньги после решения Международного суда ООН, Зеркаль ответила, что она дипломат, чтобы выражаться такими фразами, но после этого добавила, что «вжарить надо». «Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — резюмировала дипломат.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Отмечается, что это постановление следует за решением от 8 ноября, когда жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма признали приемлемой.

Спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Российская сторона настаивает, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.

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