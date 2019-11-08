В ООН поддержали Украину в деле против России

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом было объявлено на заседании, передает «Европейская правда».

Суд вынес решение не по существу жалобы Украины, а относительно ее юрисдикции: можно ли применить эту конвенцию к событиям в Донбассе. Решение в пользу Киева поддержали 13 судей, трое были против. В дальнейшем суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

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Международный суд ООН в Гааге проводил слушания по иску Киева против Москвы в два этапа: 3 и 4 июня, а затем 6 и 7 июня 2019 года. Российская сторона настаивала, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.

В июне также стали известны подробности обвинений Украины в адрес России в Гааге. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге в 2017 году.

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