Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Такое заявление сделали в МИД России после второго этапа слушаний по делу в Гааге. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства в субботу, 8 июня.

В министерстве надеются на должное внимание со стороны суда к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения указанных обвинений и отклонение обвинений до рассмотрения по существу.

По мнению представителей МИД, Киев злоупотребляет международными инструментами для достижения собственных целей и пытается переложить ответственность за результаты «авантюристского курса» украинских властей на Москву.

«Обращение в Международный суд — не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека», — указано в сообщении.

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Также отмечается, что действия Украины по «навешиванию террористических ярлыков» на ополченцев в Донбассе не способствуют стабилизации ситуации в регионе. «Несмотря на "тонны" псевдодоказательств, которые украинские адвокаты направили в Международный суд ООН, они так и не смогли представить хоть сколько-нибудь правдоподобные свидетельства притеснения этнических меньшинств», — добавили в российском МИД.

4 июня стали известны подробности обвинений Украины в адрес России в Гааге. В частности, сообщалось, что Россия якобы нарушила статью 12 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая обязывает ее участников оказывать друг другу широкую правовую помощь. Кроме того, Украина пытается доказать, что Москва нарушила статью 18 того же документа — о злоупотреблении перед судом: бездействии, пассивности, недомолвках, затягивании дела, отсутствии сотрудничества.

Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по иску Украины против России в два этапа. Первый раунд слушаний состоялся 3 и 4 июня, второй — 6 и 7 июня. Каждая из сторон конфликта получает по одному дню на приведение своих доводов суду. Иск был подан в 2017 году.

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