Стали известны подробности обвинений Украины в адрес России в Гааге

Украина в Международном суде ООН в Гааге обвиняет Россию в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
В частности, она приводит отрывок из выступления представляющего интересы Киева профессора Жан-Марка Тувенена, который утверждает, что, несмотря на просьбы Киева, Москва отказалась начать расследование в отношении лиц, которые подозреваются на Украине в террористической деятельности. Таким образом Россия якобы нарушает статью 12 Конвенции, которая обязывает ее участников оказывать друг другу широкую правовую помощь.
Кроме того, Украина пытается доказать, что Россия нарушает статью 18 того же документа. «Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества», — поясняет Тувенен.
Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по иску Украины против России в два этапа. Первый раунд слушаний проходит 3 и 4 июня, второй — 6 и 7 июня. Каждая из сторон конфликта получает по одному дню на приведение своих доводов суду.
В первый день слушаний, как передает РИА Новости, российская сторона настаивала, что иск Киева должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.
Иск против России в Международный суд ООН в Гааге был подан Украиной в 2017 году. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.