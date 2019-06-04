Стали известны подробности обвинений Украины в адрес России в Гааге

Украина в Международном суде ООН в Гааге обвиняет Россию в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

В частности, она приводит отрывок из выступления представляющего интересы Киева профессора Жан-Марка Тувенена, который утверждает, что, несмотря на просьбы Киева, Москва отказалась начать расследование в отношении лиц, которые подозреваются на Украине в террористической деятельности. Таким образом Россия якобы нарушает статью 12 Конвенции, которая обязывает ее участников оказывать друг другу широкую правовую помощь.

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Кроме того, Украина пытается доказать, что Россия нарушает статью 18 того же документа. «Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества», — поясняет Тувенен.

Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по иску Украины против России в два этапа. Первый раунд слушаний проходит 3 и 4 июня, второй — 6 и 7 июня. Каждая из сторон конфликта получает по одному дню на приведение своих доводов суду.

В первый день слушаний, как передает РИА Новости, российская сторона настаивала, что иск Киева должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.

Иск против России в Международный суд ООН в Гааге был подан Украиной в 2017 году. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

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