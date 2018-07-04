Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев

Украина передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге списки иностранцев, участвовавших на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Видео доступно в YouTube.

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«Мы передали в учреждения Международного уголовного суда через МИД списки (...) всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев, сербов», — поведал Матиос.

«Суммарно их — несколько сотен человек», — добавил прокурор. Матиос подчеркнул, что списки сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР иностранцев были переданы в посольства, и напомнил, что наемничество карается законом тех государств, гражданами которых они являются.

«Но мы почему-то не слышали о массовых процессах против этих людей. (...) Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, поражают душу. Они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы», — пожаловался прокурор.

В мае Матиос заявил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности были привлечены 32 гражданина России, принимавших участие в противостоянии на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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