Бывший СССР
 
Последние новости
России предрекли повторение дефолта
Китайцы испугались кроваво-красной реки
Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении
В МВД задумались о замене юристов искусственным интеллектом
«Натали Турс» аннулировала все туры
Россиянин умер в очереди на рентген
Машков переименовал «Табакерку»
Нога Акинфеева спровоцировала ажиотаж на новые рубли
Звезда команды КВН «Пирамида» умер в 33 года
Новости партнеров

Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев

Перейти в «Мою Ленту»

Украина передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге списки иностранцев, участвовавших на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Видео доступно в YouTube.

«Мы передали в учреждения Международного уголовного суда через МИД списки (...) всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев, сербов», — поведал Матиос.

«Суммарно их — несколько сотен человек», — добавил прокурор. Матиос подчеркнул, что списки сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР иностранцев были переданы в посольства, и напомнил, что наемничество карается законом тех государств, гражданами которых они являются.

«Но мы почему-то не слышали о массовых процессах против этих людей. (...) Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, поражают душу. Они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы», — пожаловался прокурор.

В мае Матиос заявил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности были привлечены 32 гражданина России, принимавших участие в противостоянии на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Швейцарские болельщики заехали на линию боев в Донбассе и удивились
Раскрыты планы Украины по мирному «освобождению» Донбасса
Названы потери российских добровольцев в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 3 июля

«Пусть Москва лежит в руинах»

Украинские националисты учат детей убивать русских
11:17Сегодня

В Верховной Раде рассказали о «краже» Россией собственного названия

17:55 3 июля

Порошенко поразил президента Сербии своими пророчествами

15:52 3 июля

Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму

Бывший СССР00:0221 июня

Остановим Русский мир!

Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
04:20Сегодня

Президент Молдавии охарактеризовал отношения с Россией фразой «хуже некуда»

16:58 3 июля

Белоруссия отказалась размещать российскую военную базу

14:04 3 июля

Грузия задержала причастного к убийству российского летчика в Сирии

Бывший СССР00:03 2 июня

Грузинский бунт

Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
02:07Сегодня

Украинский депутат призвал залить Россию водкой

12:38 3 июля

В Донбассе пьяный полицейский порезал двух человек

02:01 3 июля

Киев испугался захвата из-за переименования российских войск

Россия
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Дело есть
Россиянин умер в очереди на рентген
Семьи жертв пожара в «Зимней вишне» получат еще по два миллиона рублей
Российский город оккупировали медведи
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Раскрыты подробности операции по спасению застрявших в пещере детей
Британия потеряла военный транспортник в Ираке
В Солсбери снова два человека отравились неизвестным веществом
Британскую медработницу обвинили в убийстве младенцев
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Китайцев предостерегли от стреляющих американцев
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев
Порошенко поразил президента Сербии своими пророчествами
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму
Белоруссия отказалась размещать российскую военную базу
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Простые секреты правильной пищи
Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
Нога Акинфеева спровоцировала ажиотаж на новые рубли
России предрекли повторение дефолта
Раскрыты схемы обмана россиян с бензином
Названы признаки идеального арбуза
Китай установил мировое господство в финансовом секторе
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В МВД задумались о замене юристов искусственным интеллектом
Главный киллер России заявил о своей невиновности
Читинский нацист получил пожизненное за охоту с автоматом на мигрантов и цыган
Организатором теракта в метро Петербурга названа «Катиба таухид валь-джихад»
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Обозначена полезная доза кофе
Послужившая Гитлеру подлодка нашлась в Японии
Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы
В России нашли дефицит ракетного оружия
Все материалы
Спорт
«Этот турнир — лучший, что я видел»
Триумф Англии и России, падение фаворитов — чемпионат мира набирает обороты
Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии
Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе
Шарапова проиграла 132-й ракетке мира и вылетела с Уимблдона
Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку на паркете
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Полиция нашла исписавшего памятник Федору Черенкову фаната
Все материалы
Культура
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Назван убийца Тупака
Имя преступника объявили спустя 22 года после смерти рэпера
Машков переименовал «Табакерку»
Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще трое мужчин
Сыгравший Джа-Джа Бинкса в «Звездных войнах» актер пытался убить себя из-за роли
Украинский писатель решил спрыгнуть с моста в случае победы России над Хорватией
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Звезда команды КВН «Пирамида» умер в 33 года
Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном
Раздраженная кошка на панораме Google вызвала ажиотаж в сети
Половина роутеров россиян оказалась в опасности
Все материалы
Ценности
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
В США начали продавать футболки против Трампа
Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении
Школьнику пригрозили отчислением за стрижку
Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
«Натали Турс» аннулировала все туры
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
Составлен рейтинг самых необычных вопросов иностранцев на ЧМ-2018
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой
Миролюбивый слон бросился спасать хозяина из драки
Выросшая в пещере бразильянка рассказала об убийстве за кусок хлеба
Американка с голой грудью поехала за одеждой на погрузчике
Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил
Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно
Все материалы
33 несчастья Тойоты
История 19 провалов и одной победы японцев в Ле-Мане
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Audi показала интерьер электрического кроссовера
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Volkswagen
Ford модернизировал российские Mondeo
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы