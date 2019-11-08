США и Украина выступили в ООН против борьбы с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против чего выступили только США и Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проект документа о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами дискриминации подготовила Россия. За него в итоге проголосовало 121 государство, еще 55 стран воздержались. Подчеркивается, что в тексте странам рекомендуется принять конкретные действия в области прав человека, в том числе для недопущения пересмотра итогов Второй мировой войны.

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Агентство отмечает, что против резолюции выступили только США и Украина. После этого директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов заявил, что одна из этих стран высказала мнение о том, что «никогда и никого нельзя осуждать» за сотрудничество с нацизмом. По его мнению, догадаться о том, кто именно это был, нетрудно.

Россия ежегодно участвует в подготовке проекта по борьбе с нацизмом, расизмом и другими видами нетерпимости вместе с группой других стран. Такая резолюция принимается в ООН с 2005 года. Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года.

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