США и Украина снова выступили против борьбы с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. Результаты голосования представлены в Twitter-аккаунте постоянного представительства России при организации.

За принятие документа выступили 130 стран, против оказались только США и Украина. Еще 51 страна воздержалась. Аргументируя свою позицию, представители США и Украины отметили, что резолюция направлена на ущемление свободы самовыражения, а не на эффективную борьбу с нацизмом. По их мнению, авторы документа пытаются манипулировать историческими фактами.

Россия ежегодно участвует в подготовке проекта по борьбе с нацизмом, расизмом и другими видами нетерпимости вместе с группой других стран. Такая резолюция принимается в ООН с 2005 года. По данным РБК, Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года.

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