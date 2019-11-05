Украина поставила России условие по газу

Украина готова снизить сумму нового иска к России с порядка 12 миллиардов долларов до менее чем двух, если российский «Газпром» сохранит транзит газа через территорию страны после 2019 года и доходы от него останутся на прежнем уровне. Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем Facebook.

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Представитель украинской компании уточнил, что общая сумма исковых требований составляет 12,2 миллиарда долларов. Основная часть суммы (11,8 миллиарда) — это компенсация «Нафтогазу» за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Одной из ключевых составляющих при его расчете была так называемая ускоренная амортизация украинской газотранспортной системы. Ранее Витренко говорил, что амортизация рассчитывается на основании предстоящего 30-летнего периода работы украинского газотранспортной системы при условии, что транзит газа по ней осуществляться не будет.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» снова подал иск на «Газпром» в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания требует пересмотреть транзитный тариф, который действует в период с 13 марта 2018 года вплоть до 1 января 2020-го, когда истекает договор. В компании отметили, что сейчас тариф не соответствует уровню цен на европейском рынке.

В «Нафтогазе» отметили, что предыдущие попытки договориться с «Газпромом» не увенчались успехом, поэтому компания хочет взыскать компенсацию за отказ пересмотреть тариф в размере почти 12 миллиардов долларов.

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