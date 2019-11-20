В Крыму оценили требование Украиной компенсации за имущество в портах

Украине следует перейти от обвинений в адрес России к конструктивному диалогу. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на требование Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает RT.

Так, по словам парламентария, Украина находится в состоянии стагнации, в связи с чем ей «явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера». «Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации», — считает Гемпель.

Он также отметил, что претензии украинских властей не имеют юридических оснований. Гемпель подчеркнул, что экономическое положение на Украине улучшится, если страна возобновит торговые отношения с Россией. «Сегодня нужно выстраивать добрососедские отношения», — заключил парламентарий.

Ранее АМПУ заявила о намерении потребовать от Москвы компенсации убытков, понесенных из-за присоединения Крыма к России. Соответствующее письменное уведомление планируется направить в российское правительство до конца 2019 года. Киев оценил ущерб в 3,26 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru