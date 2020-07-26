Украина заявила о потерянном Россией шансе «нормализовать оккупацию Крыма»

Россия потеряла шанс «нормализовать оккупацию Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Кулеба напомнил, что два года назад США приняли «крымскую декларацию» о непризнании полуострова частью России. Дипломат назвал это историческим документом и поблагодарил Америку, которая несколько дней назад подтвердила свою политику и направила Москве «четкий сигнал» — «незаконная оккупация, основанная на военной силе», является временной и однажды закончится.

«Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма», — заявил Кулеба и добавил, что необходимо усилить давление на Кремль из-за «нарастающих нарушений прав человека и милитаризации» полуострова.

24 июля замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма, но пока документ не предают огласке. Она добавила, что Украина планирует создать международную коммуникационную площадку по крымскому вопросу. Сегодня реакция мирового сообщества на проблемы полуострова — несистемная и нерегулярная, чем пользуется Россия, пояснила Джапарова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.