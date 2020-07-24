Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке. Об этом сообщает Lb.ua.

По ее словам, украинские власти считают, что в таких вопросах должны быть подготовлены стратегические планы «более широкого масштаба». «И это только лишь часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — отметила Джапарова.

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Она добавила, что украинские власти планируют создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма.

Реакция мирового сообщества на проблемы «оккупированного» полуострова является несистемной и нерегулярной, чем пользуется Россия в попытке примирить мировое сообщество с «оккупацией» Крыма, констатировала Джапарова.

18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке дипломатами стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, Украине предстоит «игра вдолгую», которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.