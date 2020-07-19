На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Запись трансляции доступна на YouTube.

По его словам, последние шесть лет Украина делает «все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели вернуться назад». Среди прочего Мураев указал на политику Киева в отношении государственного языка и религии. Также он указал на высказывания украинских властей о жителях этих территориях.

По мнению парламентария, Киев сознательно ухудшает ситуацию, чтобы «сэкономить и не платить деньги своим гражданам».

2 июля Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Он пояснил, что страх заключается в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий. Кроме того, Киеву придется разбираться, кто на самом деле является «героем», а кто «преступником».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.