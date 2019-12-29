В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»

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С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

По словам Мураева, мощности украинской ГТС составляют около 145 миллиардов кубметров газа в год. «Две нитки "Северного потока-2" — 55 миллиардов каждая и "Турецкий поток" — чуть больше 30. То есть эти обводящие газопроводы полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы», — отметил политик.

Также бывший депутат объяснил опасения Киева из-за российских газопроводов тем, что украинская сторона не сможет обеспечить конкурентный тариф, поскольку цена на прокачку газа через новые российские газопроводы будет ниже. По подсчетам Мураева, за пять лет бюджет Украины недополучит восемь миллиардов долларов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства «Северного потока-2». «Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — сказал министр.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

По состоянию на ноябрь текущего года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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