США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года. О таком способе не попасть под ограничения сообщили в Госдепе США.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали причины американских санкций. «"Северный поток 2" — это инструмент, который Россия использует для своей продолжающейся агрессии против Украины. Россия стремится помешать ее более тесной интеграции с Европой и США. Он позволит России обходить Украину при транзите газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость от российской агрессии», — говорится в тексте.

Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные по контракту компании немедленно и добросовестно не приложат усилия для прекращения работ. На это отводится срок 30 дней после подписания документа, то есть до 20 января 2020 года.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток-2» удастся достроить с помощью судна «Академик Черский», однако теперь ожидается, что в эксплуатацию его введут до конца 2020 года, а не в 2019-м.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

До этого президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что у России нет техники, с помощью которой можно было бы самостоятельно завершить строительство «Северного потока-2».

По состоянию на ноябрь 2019 года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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