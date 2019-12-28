В Москве оценили предложенный США способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложенный Госдепом США способ избежать санкций за «Северный поток-2». На своей странице в Twitter он написал, что американские ограничительные меры не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона.

По его мнению, если у кого-то и оставались иллюзии о возможности улучшения отношений двух стран, то санкции против «Северного потока-2» «не оставили от них "камня на камне"». Пушков также напомнил об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

«А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», — заключил сенатор.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

27 декабря в Госдепе США рассказали, что компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!