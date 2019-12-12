В Германии признали «капитуляцию» перед США из-за «Северного потока-2»

В Германии признали «капитуляцию» перед США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель фракции Альтернатива для Германии (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре, передает РИА Новости.

Депутат назвал газопровод важным для обеспечения энергобезопасности Германии. По его мнению, правительство Ангелы Меркель должно было стать на его защиту. Он привел слова Меркель в 2018 году о том, что «Северный поток-2» — двусторонний экономический проект между Германией и Россией, поэтому законодательство Евросоюза на него не распространяется. Однако теперь, утверждает Котре, Соединенные Штаты связали газопровод с «дестабилизированной ими же Украиной», а правительство Германии «подчинилось атаке и капитулировало».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. В начале декабря работы ускорились. Процесс укладки труб будет зависеть от погоды: сроки завершения не озвучивались. По планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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