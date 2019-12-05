Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу OMV Райнера Зеле.

По его словам, процесс будет зависеть от погодных условий. «Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу», — заключил Зеле. Точных сроков завершения строительных работ он не назвал.

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Строительство газопровода находится на завершающей стадии. Изначально «Северный поток-2» планировали запустить до конца 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября 2019 года отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне. Из-за этого начало работы отложили на середину 2020-го.

В начале декабря сообщалось, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке труб и кабелей под водой. Также под угрозой могут оказаться несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

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