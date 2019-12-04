Президент США Дональд Трамп призвал Германию решить «проблему» с «Северным потоком — 2». Его слова приводит Handelsblatt.

Американский лидер также отметил, что не определился с санкциями в ответ на строительство газопровода. «Я считаю это [газопровод] проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия», — заявил глава Белого дома.

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Трамп добавил, что обсудит ситуацию вокруг «Северного потока — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ране глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2».

1 декабря стало известно, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По данным издания, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать до конца 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября 2019 года отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.

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