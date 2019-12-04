В Германии пообещали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, санкции Вашингтона, призванные помешать эксплуатации трубопровода, абсолютно недопустимы, и федеральное правительство обязано с ними бороться. «Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику», — указал законотворец.

Эрнст предположил, что одной из контрмер могло бы стать повышение пошлин на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

1 декабря стало известно, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По данным издания, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать до конца 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября 2019 года отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.

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