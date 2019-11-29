«Северному потоку-2» снова дали зеленый свет

Оператору «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG разрешили продолжить прокладку газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм в водах Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

По словам главы пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансена, в среду, 29 ноября, DEA утвердило условия, которые связаны со строительством трубопровода. «Поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта», — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что разрешение Дании на прокладку «Северного потока-2» в своих водах обжаловали. Кто именно подал жалобу, не уточнялось. О таком желании на прошлой неделе рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель.

«Северный поток-2» планировали достроить к концу 2019 года, но из-за позиции Дании дату запуска перенесли на середину 2020 года. Страна на два года затянула выдачу разрешения на работы в своих водах. Документ одобрили только 30 октября.

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