Решение Дании по «Северному потоку-2» вступило в силу

Разрешение Дании на строительство российского газопровода «Северный поток-2» вступило в силу в четверг, 28 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

Отмечается, что срок подачи апелляции истек 27 ноября в 23:59. Теперь оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку труб через территориальные воды Дании.

При этом указывается, что апелляционный совет Дании принимал жалобы на решение по «Северному потоку-2» до 27 ноября включительно, и этой возможностью собиралась воспользоваться Украина.

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О том, что власти Дании выдали разрешение на прокладку газопровода в своей экономической зоне, стало известно 30 октября. Документ полностью соответствует положениям международного Акта о континентальном шельфе от 1968 года, а также Конвенции ООН по Морскому праву.

С 2017 года компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG подала три прошения о разрешении строительства на континентальном шельфе Дании с тремя разными маршрутами. В третий раз, в апреле 2019 года, была подана заявка с двумя альтернативными маршрутами.

В результате рассмотрения агентство пришло к выводу, что предпочтительным является маршрут через юго-восточную часть шельфа. Отмечается, что одобренный маршрут отличается наименьшими воздействием на экологию и помехами для проходящих судов.

«Северный поток-2» предполагалось достроить к концу 2019 года, но в итоге из-за затягивания выдачи разрешения от Дании дату запуска газопровода перенесли на середину 2020 года.

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