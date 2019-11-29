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Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали

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Разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих водах обжаловали. Об этом сообщила представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) Эллен Эвиг Ёргенсен, передает ТАСС.

Заявки принимались до 27 ноября включительно, и сторона, подавшая на апелляцию, уложилась в этот срок. Ранее СМИ утверждали, что разрешение вступило в силу, так как ДЭА не сообщило об апелляции.

Кто именно подал принятую жалобу, Ёргенсен не уточнила. О таком желании на прошлой неделе рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель. Он говорил, что Киев построит свои возражения на экологическом аспекте. По словам Оржеля, чем сильнее затянется строительство газопровода, тем прочнее будут позиции Украины на переговорах с Россией по транзитному контракту.

Как объяснила Ёргенсен, обжалование, как правило, не отменяет принятого решения, но это не исключено. Представитель ДЭА подчеркнула, что в среднем ведомство принимает решение по таким жалобам в течение 17 месяцев. Это означает, что если работы начать не разрешат, то Дания получит возможность отсрочить их на полтора года и больше.

«Северный поток-2» планировали достроить к концу 2019 года, но из-за позиции Дании процесс затянулся. Страна на два года затянула выдачу разрешения на работы в своих водах. Документ одобрили только 30 октября. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, на укладку труб надо пять недель. Ранее в России указывали, что если Дания так и не позволит строить в своих водах, то газопровод пойдет по другому маршруту, хотя это и обойдется дороже.

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Предыстория: Решение Дании по «Северному потоку-2» вступило в силу
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