Германия раскритиковала позицию Украины по «Северному потоку-2»

Позиция Украины по «Северному потоку-2» неприемлема. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, если продолжающий получать политическую и финансовую поддержку от ЕС Киев решил поддержать санкции США в отношении энергетической политики Германии, то перед Берлином встает вопрос о дальнейшей помощи Украине.

Ранее Эрнст заявил, что Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2». В частности, рассматривается вариант повышения пошлин на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

1 декабря стало известно, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины. 8 ноября Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере, однако не достигли каких-либо предметных договоренностей. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Киев настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!