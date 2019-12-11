Экологи пожаловались на «Северный поток-2»

Представители Польской экологической организации (ПЭО) направили жалобу на решение Дании, которая разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы из Апелляционного совета Дании по вопросам энергетики.

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В частности, экологов не устраивает тот факт, что прокладка газопровода может негативно отразиться на охраняемых видах животных Балтики. Также в ПЭО указали на нехватку времени на обжалование решения со стороны общественности и недостаток документации самого проекта.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. В начале декабря работы ускорились. Процесс укладки труб будет зависеть от погоды: сроки завершения не озвучивались. По планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года.

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