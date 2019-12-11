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Раскрыто влияние санкций США на «Северный поток-2»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Санкции США никак не повлияют на запуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по результатам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Лавров высказал мнение, что Конгресс США «обуревает желание» разрушить российско-американские отношения. «Но мы привыкли к такого рода нападкам, и знаем, как реагировать на них», — отметил он, заверив, что проекты газопроводов из-за этого остановлены не будут.

Ранее стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ запрещает военное сотрудничество с Россией «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января 2020 года.

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Предыстория: Трамп встретился с Лавровым
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