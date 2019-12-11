Трамп встретился с Лавровым

Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров вышел из Белого дома приблизительно в 15:20 по местному времени (23:20 мск). Таким образом беседа продлилась около 45-50 минут. На вопросы журналистов министр отвечать не стал.

Глава МИД России прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. О возможности встречи американского лидера с Лавровым сообщалось еще 9 декабря. Тогда советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О'Брайен рассказал, что Трамп и Лавров обсудят вопрос контроля над вооружениями.

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