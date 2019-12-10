Лавров прилетел в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, сообщает ТАСС.

Российская делегация прибыла в 00:50 по местному времени (08:50 мск). Визит министра продлится меньше суток.

В американской столице Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Ожидается, что он также встретится с президентом страны Дональдом Трампом.

О возможности встречи американского лидера с главой российского МИД сообщалось еще 9 декабря. Тогда советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О'Брайен рассказал, что Трамп и Лавров обсудят вопрос контроля над вооружениям.

В последний раз глава российского МИД посещал Вашингтон в 2017 году.

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