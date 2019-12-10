Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Соединенных Штатов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Я ясно передал наши ожидания в отношении России. Администрация [президента США Дональда] Трампа всегда будет работать, чтобы защитить сущность наших выборов», — заявил Помпео. Он добавил, что американская сторона предпримет ответные меры в случае, если Москва попытается вмешаться в выборы президента США 2020 года.

Лавров в свою очередь предложил Помпео зафиксировать обязательства сторон по невмешательству в дела друг друга. Министр уточнил, что российская сторона уже ранее выходила с этой инициативой, и это предложение было представлено вновь на встрече с госсекретарем США.

Глава МИД России прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с Майклом Помпео. Ожидается, что он также встретится с президентом страны Дональдом Трампом.

О возможности встречи американского лидера с Лавровым сообщалось еще 9 декабря. Тогда советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О'Брайен рассказал, что Трамп и Лавров обсудят вопрос контроля над вооружениями.

Россию в последние годы неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Москва эти обвинения отвергает.

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