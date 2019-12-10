Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал продолжение диалога с США для нормализации отношений. Его слова приводит ТАСС.

«Ситуацию, когда между двумя ведущими ядерными державами накапливаются противоречия, нельзя назвать приемлемой», — сказал глава МИД на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

Лавров добавил, что эта ситуация создает «дополнительное напряжение на международной арене и в мире в целом». Он отметил, что Россия и США готовы вместе искать возможности нормализации двусторонних отношений.

Министр прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с Майклом Помпео. Ожидается, что он также встретится с президентом страны Дональдом Трампом.

О возможности встречи американского лидера с Лавровым сообщалось еще 9 декабря. Тогда советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О'Брайен рассказал, что Трамп и Лавров обсудят вопрос контроля над вооружениям.

В последний раз глава российского МИД посещал Вашингтон в 2017 году.

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