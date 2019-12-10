Россия предложила США принять соглашение о недопустимости ядерной войны

Москва предлагает Вашингтону подписать совместное соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, накапливание противоречий между двумя ведущими ядерными державами неприемлемо. «Это не на пользу ни нашим странам, ни мировому сообществу, создает дополнительное напряжение на международной арене и в мире в целом», — цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Россия подтвердила предложение продлить с американской стороной Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Лавров напомнил, что его действие автоматически заканчивается в феврале 2021 года.

Ранее Россию и США призвали «возглавить» обсуждение договоров по ядерной проблеме. До этого бывший министр обороны США Уильям Перри счел, что именно эти две страны приблизили человечество к угрозе ядерной катастрофы.

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