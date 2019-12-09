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В Германии оценили потери России от прекращения транзита газа через Украину

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Провал переговоров между Украиной и Россией о продлении договора по транзиту газа приведет к значительным экономическим потерям как поставщика топлива, так и его потребителей. Об этом говорится в исследовании немецкого Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut).

По данным экономистов, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Киеву в 500 миллионов евро недополученного дохода. Европейские потребители столкнутся с подорожанием газа, из-за чего расходы Евросоюза могут вырасти на 1,5-2,1 миллиарда долларов в зависимости от погодных условий и регулярности поставок топлива.

Крупнейшие убытки в случае прекращения транзита понесет «Газпром», считают в университете. Потери российской компании из-за сокращения поставок газа оцениваются в 3,4 миллиарда евро.

Кроме того, срыв переговоров неизбежно приведет к репутационным потерям Киева и Москвы. «Размер этого ущерба трудно определить количественно, однако он реален и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода», — говорится в исследовании.

6 декабря исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев готов отозвать иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. По словам топ-менеджера, новый долгосрочный контракт должен покрывать все расходы украинской стороны на транзит и компенсировать потери за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пройдет в обход Украины. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается прекращать транзит газа через Украину.

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