Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью немецкому порталу RND.

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«Вы сейчас строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия... Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — сказал украинский дипломат.

По его словам, на Украине сейчас заполнены все газовые хранилища, поэтому Киев гарантирует доставку топлива через украинские трубопроводы.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

По состоянию на ноябрь текущего года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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