Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом

Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, если бы проект затрагивал территорию США, еще можно было бы говорить о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. «Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами», — пояснила она.

27 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против компаний из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». По ее словам, Евросоюз решительно отвергает и выступает против штрафных мер Вашингтона в отношении европейских предприятий.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

По состоянию на ноябрь 2019 года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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