Евросоюз выступил против США из-за санкций за «Северный поток-2»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против компаний из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По ее словам, Евросоюз решительно отвергает и выступает против штрафных мер Вашингтона в отношении европейских предприятий. Полное интервью фон дер Ляйен будет опубликовано 28 декабря. В нем она также расскажет о стратегии, которую применяет, чтобы заслужить уважение президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток-2» удастся достроить с помощью судна «Академик Черский», однако теперь ожидается, что в эксплуатацию его введут до конца 2020 года, а не в 2019-м.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

До этого президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что у России нет техники, с помощью которой можно было бы самостоятельно завершить строительство «Северного потока-2».

По состоянию на ноябрь 2019 года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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