На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал украинский журналист, главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.

По его мнению, для США была бы идеальной ситуация, при которой транзит российского газа через Украину прервался бы после 1 января 2020 года. «При том, что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были», — отметил журналист. Гужва считает, что если бы в такой ситуации прекратился бы транзит газа через Украину, это обрушило бы позиции России на европейском рынке.

«Американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили», — заключил журналист. При этом Гужва добавил, что подписан только протокол, а нужен договор.

Ранее правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром». Согласно протоколу, тариф на транзит газа по газотранспортной системе Украины должен соответствовать уровню тарифов в Западной и Центральной Европе. Кроме того, стороны договорились снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». «Нафтогаз» отказался от возможных исков по контрактам от 2009 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!