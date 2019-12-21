Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор», — отметил глава украинско ведомства.

Кроме того, Оржель не исключил, что соглашение о транзите, которое планируется подписать в ближайшее время, может быть продлено с пяти до десяти лет на тех же условиях.

Ранее 21 декабря глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. По его словам, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также источник в российской газовой компании сообщил о подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время. Он также обозначил объемы поставок на пять лет. Эту информацию подтвердил украинским СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

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