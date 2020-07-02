На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире канала «НАШ». Запись трансляции доступна на YouTube.

По словам Мураевв, страх заключается в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий. Кроме того, Киеву придется разбираться, кто на самом деле является «героем», а кто «преступником».

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал политик.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на «разумные компромиссы» по вопросу местного самоуправления после возвращения неподконтрольных территорий, но не согласится на «вымышленную Кремлем федерализацию». «Мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет», — сказал глава МИД.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.

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