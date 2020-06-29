В Раде заявили о наживающихся на пропавших в Донбассе родственниках украинцах

Депутат Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что некоторые украинцы наживаются на родственниках, пропавших без вести во время военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

«У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения», — отметила Третьякова, которая возглавляет парламентский комитет по соцполитике.

Родственники в подобных случаях знают, что их близкий погиб, но «не хотят констатировать его смерть, даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека». «Потому что они за это получают деньги, и большие — до 20-30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести», — пояснила депутат.

По ее мнению, это развращает людей. Они не понимают, что садятся на шею своим «побратимам», которые платят налоги. «Я считаю, что это наследство от Союза: все тут мое, все мы тут поделили в Советском Союзе, идем к коммунизму», — заключила Третьякова.

Ранее Третьякова заявила, что в семьях, которые получают пособия по безработице, рождаются дети «очень низкого качества», и похвалила практику стерилизации женщин без высшего образования, применявшуюся в Сингапуре в XX веке. В партии «Слуга народа» извинились за слова депутата.

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