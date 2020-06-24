Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

Совет Федерации профсоюзов Украины требует уволить депутата от правящей партии «Слуга народа», главу парламентского комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову за ее слова о безработных. Об этом пишет «Страна.ua».

Третьякова в соцсетях высказалась о том, насколько целесообразны государственные пособия по безработице для семей. По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».

Глава комитета Верховной Рады также похвалила практику стерилизации женщин без высшего образования, применявшуюся в Сингапуре в прошлом веке. По ее словам, такая методика позволила «выкорчевывать в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».

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Еще одно предложение Третьяковой по улучшению социальной ситуации на Украине касалось выплат налогов. Депутат считает, что таких «склонных к филантропии» граждан, как она сама, стоит освобождать от этих обязательств, чтобы они сами решали, кому материально помочь, и следили за расходованием средств.

К концу мая служба занятности Украины зарегистрировала более полумиллиона нетрудоустроенных граждан. Это на 67 процентов больше, чем год назад. Многие граждане потеряли работу из-за пандемии коронавируса, особенно пострадали те, кто трудился гастарбайтерами в Европе неофициально.

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