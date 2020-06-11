Зеленский обвинил правительство Гончарука в «реформах ради лайков»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил отправленное им в отставку правительство премьер-министра Алексея Гончарука в «реформах ради лайков», сообщает издание «НВ» со ссылкой на «Украинскую правду».

Министры «сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook» и волновались, «как на них посмотрели, сколько у них лайков», утверждает Зеленский. Он заявил Гончаруку, что «нужно работать», и запретил министрам пользоваться соцсетями на службе. «Что за игры? Что происходит? Что это за пионерлагерь?» — возмутился глава государства.

Часть министров отнеслись к запрету с пониманием, но некоторые «реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им: "Класс"», продолжил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что скандал с аудиозаписями совещаний, на которых Гончарук критикует его познания в экономике, подорвали доверие общества к премьеру.

«Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами"», — подытожил Зеленский.

Правительство Украины сменилось в марте. Зеленский заявил, что кабинет Гончарука не решил проблем с пенсиями, коммунальными платежами, долгами по зарплатам и дефициту бюджета.

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